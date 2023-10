Les paillettes sont progressivement interdites à la vente dans l’Union européenne

La vente de paillettes en plastique libre est interdite au sein de l'Union européenne depuis le 16 octobre 2023. La nouvelle mesure adoptée par la Commission européenne tend à réduire considérablement la pollution liée aux microplastiques. L'objectif est de les limiter à moins 30 % d'ici à 2030. Si les paillettes déjà sur le marché ou en stock peuvent toujours être vendues, dans les commerces de Martinique, la déception se fait bien ressentir.

Inès Tresident-Ranguin •

Carnaval, festivals, anniversaires, mariages… Elles nous accompagnaient et illuminaient nos moments les plus joyeux. La vie de strass et de paillettes en plastique est désormais finie. Depuis le 16 octobre 2023, la vente de paillettes en plastique libre est interdite dans l’Union Européenne.

Le 25 septembre 2023, la Commission Européenne a adopté une mesure visant à "limiter les microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits et qui rejettent ces microplastiques lorsqu'ils sont utilisés", dans le cadre de sa politique pour la Protection de l'environnement et de la santé. La restriction adoptée porte sur "toutes les particules de polymères synthétiques de moins de 5 mm organiques, insolubles et résistants à la dégradation".

Légère déception dans les boutiques

Dans les commerces du centre-ville de Fort-de-France, c’est la déconvenue tant pour les clients que les vendeurs.

Je n’étais pas du tout au courant. C’est quelque chose que les clients utilisent beaucoup pour les fêtes, pour se maquiller lorsqu’il y a des événements. On a un salon de coiffure et on les utilise beaucoup dans leurs cheveux. Si c’est interdit, on va devoir arrêter. C’est un peu triste. J’ai écoulé mon stock il y a peu de temps, on ne va pas en recommander. Alvyn, commerçant foyalais

On est déçu de ne plus pouvoir vendre de paillettes. C’était une part importante de notre chiffre d’affaires à certaines périodes comme les festivals et les fêtes de fin d’année. On n’en vend pas beaucoup ces temps-ci, mais on attend la période des fêtes pour voir ce qui va les remplacer. Maurane, vendeuse de produits cosmétiques

Dernier stock de paillettes dans une boutique du centre-ville de Fort-de-France. • ©Martinique 1ère

Moi j’aimais beaucoup mes paillettes, je suis triste. Ça me rendait jolie et ça donnait une petite touche en plus. Mais ce n’est pas grave. Une cliente

C'est dommage. Je n'étais pas au courant de cette interdiction. J'irai peut-être en acheter avant qu'il n'y en ait plus. Une jeune cliente, adepte des paillettes

D'autres produits concernés

Plusieurs produits sont frappés par cette la nouvelle mesure de la Commission européenne, à savoir : les matériaux de remplissage granulaire utilisés sur les surfaces de sport artificielles, les cosmétiques, dans lesquels les microplastiques sont utilisés à des fins multiples, par exemple en tant qu'exfoliants (microbilles) ou pour obtenir une texture, un parfum ou une couleur spécifiques; les détergents, adoucisseurs textiles, engrais, produits phytopharmaceutiques, jouets, médicaments et dispositifs médicaux. Les entreprises qui utilisent des microplastiques auront un délai de 4 à 12 ans pour se mettre en conformité et trouver des alternatives non polluantes.

En ce qui concerne les paillettes, des alternatives naturelles, sans microplastiques et biodégradables existent déjà. Il faudra toutefois compter quelques euros de plus pour se les offrir.