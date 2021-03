Les pilotes de courses automobiles manifestent pour pouvoir reprendre la compétition

La préfecture n'autorise pas la reprise des courses automobiles. Les organisateurs de l' ASA Tropic et les pilotes ne comprennent pas pourquoi. Afin d'obtenir des réponses et des avancées, une mobilisation est prévue dimanche 21 mars.

Xavier Chevalier •

Presque toutes les disciplines sportives ont repris la compétition en respectant un protocole sanitaire strict. Ce n’est pas le cas pour les courses automobiles en Martinique. Rodrigue Théodore, vice-président de l’ASA Tropic ne comprend pas cette situation. La dernière compétition remonte au mois de septembre 2020.

Son organisme et lui ont proposé plusieurs scénarios à la préfecture. Mais les autorités sont restées silencieuses d’après le dirigeant. Il dit avoir pensé à la course de côte du Marin, avec des équipes de 6 comprenant le pilote. Dans un premier temps, les organisateurs avaient proposé que la course se déroule à huis clos, puis d’établir des zones spécifiques pour les spectateurs qui ne pourront y pénétrer qu’après avoir présenté un test négatif aux agents de sécurité avec prise de température à l'entrée.

Les pilotes se mobilisent

Afin de remédier à cette situation qu’ils jugent incompréhensible, Rodrigue Théodore et les autres pilotes ont décidé de se mobiliser dimanche 21 mars 2021. Ils se sont donné rendez-vous à la zone de la Lézarde de 8 heures à 10 heures.