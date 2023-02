Les premières dates de la "tournée Kassav' hommage à Jacob Desvarieux" sont connues

Un hommage mondial sera rendu à Jacob Desvarieux le leader du groupe Kassav' décédé le 30 juillet 2021 à l'âge de 65 ans. Des concerts seront organisés dans plusieurs pays. La première représentation musicale se déroulera au festival des arts de Sainte-Lucie. le 13 mai. Quatre dates sont déjà annoncées.

Jacob Desvarieux, leader du groupe Kassav' est décédé le 30 juillet 2021. Cette figure incontournable de la musique antillaise, guitariste, chanteur et compositeur d'exception est à l'origine de la création du Zouk dans les années 80.

Les membres du Groupe Kassav' (Jocelyne Béroard, Jean-Claude Naimro, Georges Décimus...vont entamer un tour du monde en réalisant des concerts hommages à Jacob Desvarieux.

Tournée mise en place par Los production :

- Le 13 mai 2023, dans la caraîbe au festival de Sainte Lucie. - Le 4 juin 2023 à 20h, Le théâtre antique d’Arles en France - Le 5 juin 2023 les Nuits de Fourvière, festival estival, au cœur du Théâtre antique de Lyon (France) - Le 11 août 2023 à Hoogstraten, ville et commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province d'Anvers.

Les autres dates seront annoncées dans les prochains jours et englobent une tournée en Afrique mais aussi dans d'autres régions. Mondialement connu le groupe a joué sur cinq continents.

À Abidjan comme à Fort-de-France, à Paris comme à Miami, à Papeete comme à Tokyo, nombreux sont les fans qui attendent ce concert hommage au musicien qui a fait zouker le monde.

Jacob Desvarieux pionnier du zouk

Le chanteur, musicien, arrangeur et producteur Jacob Desvarieux, était une personnalité marquante de la vie musicale des Antilles. Né à Paris, musicien et arrangeur de studio, il fait la rencontre avec Pierre-Edouard Décimus, quelques mois plus tard ils annoncent la création du groupe Kassav (1979).

Le groupe rassemblait entre autres, Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthely, Jean-Claude Naimro, Patrick Saint-Eloi Georges Décimus...

Jacob Desvarieux est à l’origine du titre phare du zouk, Zouk la sé sèl médikaman nou ni, qui a donné naissance à ce style musical.

Kassav a joué sur les cinq continents. En 1989, le groupe obtient le Prix de la Francophonie au Québec, il a aussi le privilège d’être le premier groupe noir à jouer en Russie. Le groupe a eu un importante discographie avec un Jacob Desvarieux omniprésent.