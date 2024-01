Les principales autorités officielles de Martinique présentent leurs vœux à la population

La violence, la solidarité, l’engagement public et le "vivre ensemble" sont quelques-unes des préoccupations de 4 autorités de l’île, à l’occasion de leurs vœux pour l’année 2024 à l'adresse de la population. Le préfet du territoire, le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), le président de l’Assemblée et l’archevêque se sacrifient comme chaque nouvel an au rituel.

Jean-Christophe Bouvier a une pensée au début de son propos pour les citoyens isolés et les personnels de santé. Ensuite, le représentant de l’État se félicite notamment des 3 labellisations attribuées à l’île par l’UNESCO pour la yole ronde, la montagne Pelée, la forêt et les pitons du nord, ainsi que la reconnaissance de sa biosphère terrestre et marine désormais classée réserve mondiale.

"La lutte contre le narcotrafic" se poursuit

Le préfet insiste également sur "la sécurité civile", dont il est garant, et "le fond vert" dans le cadre de la transition écologique. Il rappelle aussi "la présence stratégique de forces opérationnelles maritimes et militaires qui concourent par une coopération active avec leurs homologues de la Caraïbe, à la lutte contre le narcotrafic".

"Une année décisive"

Après "une année 2023 extrêmement dure, violente et difficile" en faisant allusion aux guerres et aux changements climatiques, Serge Letchimy évoque en outre la cyberattaque dont la collectivité majeure a été victime et les nombreux homicides enregistrés durant l'année écoulée.

"2024 sera une année décisive" selon le PCE (Président du Conseil Exécutif) de la CTM.

Quant au président de l’Assemblée, c’est un merci collectif qu’il adresse à différents corps de métiers, dont les enseignants. "Vous êtes les piliers de notre société et votre dévouement pour transmettre le savoir et les valeurs est inestimable".

Les Martiniquaises, "une source de fierté et d'admiration"

Lucien Saliber fait un clin d’œil aux personnes âgées "qui continuent d'apporter leur sagesse et leur expérience" à la société martiniquaise, ainsi qu’aux femmes. "Votre force, votre résilience et votre détermination sont une source de fierté et d'admiration".

"La violence des réseaux"

Sur un fond musical, l’archevêque s’est lui aussi sacrifié à la tradition des vœux comme chaque année. David Macaire alerte sur "la violence des réseaux [sociaux]". Il invite à "délaisser le virtuel pour les personnes réelles, faire l'effort de sortir et de se rencontrer en voisin, en famille, au travail, en église".

Le patron des catholiques en Martinique conclut ainsi : "aimons-nous les uns les autres".