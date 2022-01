Les tests Covid gratuits se multiplient en Martinique face à l’augmentation des cas positifs

Avec plus de 1680 cas en une semaine et au lendemain des fêtes de fin d’année, les martiniquais se bousculent dans les laboratoires, les pharmacies et les cabinets médicaux afin de se faire tester. A l’issue de ce contrôle, une "fiche de résultat de test antigénique de la covid-19" est délivrée gratuitement, avec un QR code valable jusqu’à 72 heures, selon la nature de l’examen.

Entre le 27 décembre 2021 et le 02 janvier 2022, les laboratoires, pharmacies et professionnels de santé ont recensé 1686 nouveaux cas positifs à la Covid-19. Face à cette nouvelle flambée de contaminations du début de l'année, les martiniquais sont très nombreux à se faire tester. Les centres de tests sans rendez-vous sont pris d’assaut. Tous ceux qui en ont fait l’expérience ces derniers jours savent qu’il faut patienter longtemps. (Re)voir le reportage de Fabienne Léonce et de Marc Balssa Il faut patienter longtemps pour réaliser un test covid en Martinique • ©Martinique la 1ère Deux méthodes 1. Le test RT-PCR se fait sous la forme d’un prélèvement nasopharyngé. Ce prélèvement n'est pas adapté à toutes les situations, particulièrement lorsque le test doit être répété. C’est pourquoi il est possible de réaliser un test RT-PCR à partir d’un prélèvement salivaire dans deux situations : Dans le cadre de dépistages ciblés à grande échelle, en particulier s'ils sont répétés régulièrement : dans les écoles, universités, pour le personnel des établissements de santé, dans les Ehpad…

Chez les personnes contact pour qui un prélèvement nasopharyngé n'est pas envisageable. Le test RT-PCR peut être réalisé pour toutes les situations (avec ou sans signe de la maladie, cas contact ou non...), afin d’obtenir le pass sanitaire. Mais sa durée est limitée dans le temps et le résultat doit dater de moins de 72 heures pour être valide. 2. Les tests antigéniques rapides. Ils constituent un outil supplémentaire pour réduire les chaînes de transmission virale. Ils viennent en complément des tests RT-PCR "qui restent la technique de référence pour la détection de l’infection à la Covid-19" souligne les autorités sanitaires. Test de dépistage de la covid-19 en Martinique. • ©Martinique la 1ère Où faire le test ? Les tests RT-PCR (test nasopharyngé ou salivaire) peuvent être réalisés en laboratoire, à l’hôpital, ou dans un cabinet infirmier. Concernant les antigéniques et les autotests supervisés, ils peuvent être faits en pharmacie, par des infirmiers, ou chez un médecin. Des tests gratuits Les tests de dépistage en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Mayotte restent pris en charge par l’Assurance Maladie "jusqu’à nouvel ordre" souligne-t-elle sur son site officiel (ameli.fr). Si le résultat est positif à l’issue du test, l'isolement est recommandé au patient. Mais dans tous les cas, il faut "continuer à observer rigoureusement les gestes barrières".

