Luc Bernabé, grande figure du mouvement ouvrier, n'est plus

Figure marquante de la CGTM-FSM, Luc Bernabé a tiré sa révérence. Il aurait eu 84 ans en mars prochain. Plusieurs militants saluent ce syndicaliste, fin tacticien et d'une grande humilité.

L'un des derniers grands du mouvement syndical a tiré sa révérence après avoir lutté contre un accident cardio-vasculaire.

Très jeune, Luc Bernabé avait, à cause de discrimination, laissé l’école. Il avait continué à se former en autodidacte. Ainsi, il est devenu charpentier, une profession dans laquelle il excellait.

À l’écoute des gens et convaincu de la puissance du mouvement ouvrier, il s’était investi dans l'action syndicale, fort de l'accompagnement de Victor Lamon.

Un passage politique

Tout naturellement, il s’engage politiquement au Parti Communiste Martiniquais et devient le fer de lance dans le secteur du BTP. Après un passage difficile et la disparition des unités BTP, il est embauché par la ville de Fort-de-France.

Combattant ,il milite au Parti Progressiste Martiniquais et devient conseiller régional. Ses engagements politiques n'ont aucunement altéré son militantisme syndical. Luc Bernabé était défenseur salarial aux prud'hommes

La CGTM-FSM et le Mouvement Syndical perdent un grand militant ouvrier qui avait exercé le rôle de secrétaire général de l'organisation en 1990. Attaché aux valeurs, ce "cégétiste" a su inculquer et les transmettre à ses enfants ( Gérard, Jocelyne, Lauriel, Corinne Lucienne, Lionel, Luciana, Marie-Thérèse) et aux jeunes adhérents.

Lamon l'un des secrétaires généraux nous parle de ce syndicaliste

Luc Bernabé • ©Daniel BETIS

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 05 janvier à 15h00 en l'église paroissiale de Bellevue. La veillée se fera à la Joyau jeudi 4 janvier 2024.