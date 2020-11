Lutte contre le Covid-19 : un protocole sanitaire renforcé dans les établissements de l'académie de Martinique

L'académie de Martinique vient d'annoncer (vendredi 6 novembre 2020) la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire pour la rentrée du lundi 9 novembre 2020. L'enseignement à distance devrait être facilité pour les lycéens.

Brigitte Brault •

Les grands principes

La rentrée scolaire du 9 novembre 2020 dans l’académie de Martinique se déroulera dans le cadre du nouveau confinement décidé par le Président de la République, en raison de l’accélération de l’épidémie de covid-19.À cette occasion, le rectorat vient de communiquer aujourd'hui (vendredi 6 novembre 2020) un protocole sanitaire renforcé , afin de permettre d'accueillir tous les élèves dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées, dans des conditions de sécurité strictes et adaptées au contexte.• Le port du masque obligatoire pour les adultes et les élèves dès le CP• Respect des gestes barrière• Le nettoyage et l’aération des locaux• La limitation du brassage des élèvesDes mesures d’adaptation du fonctionnement des lycées sont désormais possibles : l’enseignement à distance sera facilité en garantissant au moins 50% d’enseignement en présentiel.Par ailleurs, le rectorat précise que la semaine de la rentrée sera l’occasion de travailler au sein de chaque établissement et en concertation avec les différents acteurs de l’école, sur ce protocole sanitaire les nouvelles mesures liées à la vie pédagogique (examens, périodes de stage en entreprise, temps de la vie scolaire, etc.).L'académie rappelle que les personnels tout comme les parents d’élèves ou accompagnateurs devront se munir d’une attestation de déplacement durant cette période de confinement.Ces mesures sont précisées sur le site de l’académie et ont fait l’objet de consultations avec les fédérations de parents d’élèves et les fédérations syndicales.Dans ce contexte exceptionnel et durable dans le temps, il est important que tous les partenaires de l’école soient mobilisés ensemble pour mettre en œuvre les mesures adaptées qui permettront aux élèves de poursuivre leurs activités scolaires en toute sécurité et dans les meilleures conditions.L’académie rappelle qu’elle s’est pleinement engagée depuis la rentrée de septembre dans un programme de mise à niveau des élèves pour tenir compte des retards accumulés l’an passé. Cet objectif passe par un fonctionnement optimal des écoles et établissements dans un contexte sanitaire contraint mais durable.