Le lycée Centre Sud de Ducos s’appellera désormais Paulette Nardal

C'est une décision prise à l'unanimité des élus de la Collectivité Territoriale de Martinique. Le Lycée Centre Sud de Ducos rendra hommage à Paulette Nardal, grande figure féminine de Martinique.

Maurice Violton •

Le lycée centre sud de Martinique est baptisé Paulette Nardal, la conseillère territoriale Sylvia Saithsoothane, s'en explique.

C'est un de ces rares moments où un point inscrit à l'ordre du jour ne souffre d'aucune contestation, à l'assemblée de Cluny. Aucune voix contre cette décision de renommer le lycée de Ducos, lycée Paulette Nardal.Dans les rangs de l'assemblée, tout le monde était d'accord pour mettre en avant cette femme de lettres martiniquaise, journaliste, militante de la cause noire et inspiratrice du courant littéraire de la négritude.C'était l'occasion pour Sylvia Saithsootane, la conseillère exécutive en charge de l'éducation, de souligner qu'il faut donner encore plus de noms de femmes aux établissements du territoire.Félix Jeanne Paule Nardal dit "Paulette Nardal" est née à Saint-Pierre le 12 Octobre 1896 et est décédée le 16 Février 1985 à l'âge de 89 ans. Son père Paul Nardal, qui est le premier ingénieur noir de l'époque, est directeur des "Ponts et Chaussées", ancêtres des "Travaux Publics" transformés par la suite en Direction de l’Équipement (Il a construit le pont de l'Alma) et sa mère Louise Marceline Mérope Achille, est une pianiste de talent, très pieuse et très impliquée socialement.Pendant toute son enfance et son adolescence, Paulette baigne, avec ses six sœurs dont elle est l'aînée, dans une conception élevée du service sociale et dans l’atmosphère éclairée par la foi, la beauté intérieure, musicale et poétique de ses parents. Paulette Nardal qui a été l’une des premières antillaises à faire des études supérieures à Paris, est aussi la tante de Christiane Eda-Pierre , artiste lyrique martiniquaise de renommée internationale.