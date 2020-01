Le lycée professionnel Léopold Bissol renforce sa coopération avec la Belgique

La "semaine du BTP et de la mobilité internationale" s'est terminée, vendredi 17 janvier 2020, par la journée de la Belgique. Depuis cinq jours, le lycée professionnel Léopold Bissol Ex-LP des métiers du BTP a conduit sa première manifestation afin de favoriser le dialogue entreprise-collectivité.

Promouvoir et développer les stratégies de coopération européenne et internationale

Le lycée des métiers de la construction et de l'habitat Léopold Bissol du Lamentin a organisé sa première édition de la "Semaine du BTP et de la mobilité internationale".Pendant cinq jours (du lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 2020), il s'agissait de favoriser le dialogue école/ entreprise/collectivité sur les problématiques liées aux métiers du BTP notamment celles de l'attractivité, de la mobilité et de l'insertion professionnelle.Hier (vendredi 17 janvier 2020), les lycéens ont discuté des opportunités en Belgique avec Marc Ruebens, le président de la confédération de la construction belge mais également avec Abbas Armut le président de Belerasm. Dans les deux camps la réflexion est lancée pour la mise en oeuvre des solutions pour attirer, motiver et garder les jeunes dans la filière BTP.Il s'agit également de promouvoir et développer les stratégies de coopération européenne et internationale au sein du lycée Léopold Bissol du Lamentin afin de faire un échange de bonnes pratiques.Pour les formateurs, la récente ouverture de la ligne aérienne avec la Belgique apparaît aussi comme un atout non négligeable pouvant favoriser la réussite et l’insertion professionnelles des étudiants.