"Ma Tété box", de l'amour en boite pour l'opération octobre rose

Pour la troisième année consécutive, l'association "Ma Tété" a lancé son opération "Ma Tété box". Il s'agit de boîtes en carton que les bénévoles customisent et garnissent de cadeaux pour des femmes en traitement contre le cancer.

Les bénévoles se réunissent pour customiser les boites en carton. • ©Association "Ma Tété"

On se sent très concernée par la cause, le cancer du sein.



Nous sommes aussi un groupe d'amies de très longue date et nous avons déjà eu à intervenir ensemble, parce que nous avons des doigts de fée.



Nous avons voulu joindre l'utile à l'agréable. Porter notre pierre à l'édifice en intervenant au niveau de cette cause et nous réunir entre amies. Valérie Délyon, bénévole de l'association

Les pharmacies vont nous donner des gels pour la peau, des crèmes solaires. Parce que quand on fait de la chimio, il ne faut pas s’exposer au soleil. Du dentifrice parce que quand on fait de la chimio, les muqueuses des gencives sont fragiles. Donc tout ce qui est produit dont on a besoin quand on fait de la chimio ou de la radiothérapie.



Les entreprises peuvent nous fournir aussi des produits cosmétiques, des baumes, de l’eau thermale.



Au niveau des particuliers, j’ai un groupe de filles qui a choisi de nous faire 130 cartes avec des mots de réconfort à mettre dans les box. Et j’ai aussi une école qui va participer. Les enfants vont faire des petites cartes aussi. J’ai une infirmière qui me fait des pochettes en Wax. J’ai des bons pour des massages du dos. J’ai des bons pour des beautés des pieds et du modelage des mains.



Il y a un peu de tout. Nathalie Chillan, présidente association "Ma Tété"

130 box ont été customisées par les bénévoles de l'Association Ma Tété. • ©Association "Ma Tété" / Martinique la 1ère

