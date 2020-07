Les maires de Martinique soutiennent leur collègue de Fort-de-France, pris à partie par des activistes le 17 juillet 2020

Cette mise à mal intolérable qui aujourd'hui concerne Didier Laguerre, touche plus qu'un homme. Elle porte atteinte à une fonction : celle du maire au service des citoyens.

Il est essentiel, en ces temps troublés, que nous, maires de Martinique, garants de la démocratie locale et de la sécurité de nos citoyens, fassions front unis contre toute dérive extrême de tous bords et contre toute tentative d'intimidation médiatique, préjudiciable tant pour le fond des combats justes et légitimes à mener, que pour l'unité des martiniquais.

Les maires signataires de Martinique