La mairie du Saint-Esprit remet ses bornes d'incendie en état de fonctionnement

Pour reconstituer un système d’intervention destiné aux pompiers et évalué à 62 000 €, la mairie a fait appel à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM). La collectivité, dans une enveloppe destinée aux communes, dispose en effet d’un volet qui peut être sollicité dans ce cas de figure mais qui visiblement reste méconnu.

50 000 € accordés par la CTM

La municipalité du Saint-Esprit l’a activé et a demandé à la collectivité 50 000 €, il y a deux ans. La somme a été notifiée cette année et la ville avancera les fonds avant d’être remboursée. Elle financera le reste de l’opération sur ses fonds propres.

41 bornes sur 123 hors service

Un recensement fait par la nouvelle équipe à son arrivée en 2014 a montré que sur 123 bornes, 41 étaient hors service. Des problèmes de vétusté qui pose un problème de sécurité. Les pompiers ne pouvaient pas brancher leurs lances sur ces équipements rouillés par le temps. Du reste, certaines bornes vont être surélevées afin d'être plus accessibles.



Le Saint-Esprit remet donc tout un système en état de marche et la municipalité a pris des dispositions pour accueillir sur son territoire un grand centre de secours qui couvrirait également les besoins des communes avoisinantes.