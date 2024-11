Malgré un contexte difficile, la Banque Alimentaire de Martinique réalise une collecte jugée satisfaisante

Pour Madeleine Kaw, la présidente de la Banque Alimentaire de Martinique, ce résultat constitue donc une heureuse surprise. D'autant que le contexte socio-économique laissait entrevoir un résultat final décevant pour l'équipe de la structure.

Après la collecte, c'est le début du processus qui amènera les denrées aux familles. Mais la Banque Alimentaire de Martinique ne sert pas directement les personnes nécessiteuses. Une fois les premières étapes franchies, les structures associatives concernées se verront attribuer leurs commandes respectives.

Là nous sommes en train de trier cette collecte par catégorie de denrées. Et une fois le tri fait, on commencera la distribution vers une soixante d’associations, notamment des CCAS (Centre Communal d’Action Sociale, NDLR).

Si le résultat obtenu à l’issue de ces trois jours de collecte est gratifiant pour l'équipe, il n’occulte pas certaines réalités auxquelles la Banque Alimentaire de Martinique est confrontée. Notamment la crise du bénévolat, qui vient impacter la structure solidaire.

Autre sujet majeur de préoccupation pour la structure : la recherche d’un local. Un souci qui à écouter Madeleine Kaw, tracasse l’équipe de la Banque Alimentaire depuis déjà de longues années.

Cette recherche dure depuis plus de dix ans... . On n’est peut-être pas entendus. Ou alors la pauvreté, les besoins des personnes en précarité ne sont pas les soucis premiers des élus etc., puisqu’on a déjà frappé à toutes les portes. Et le peu de propositions que nous avons eu étaient vraiment onéreuses. Nous sommes une banque alimentaire, nos moyens sont donc limités. Et si la banque alimentaire ferme ''demain'', la population nécessiteuse ira où ?