Mandy François-Elie en or aux championnats d'Europe handisport en Pologne

Belle entrée en matière pour Mandy François-Elie aux championnats d’Europe World Para Athletics en Pologne. La sociétaire du Foyal Club Handisport et membre de l’équipe de France a remporté une nouvelle médaille d’or en compétition internationale avec le 200m T37 (déficiences cérébrales) dans le temps de 27’’55 devançant l’ukrainienne Nataliia Kobzar.

Une course qui a quelque peu crispé les supporters français puisque l’ukrainienne a effectué un bon retour mais c’était sans compter sur la martiniquaise

La martiniquaise poursuit sa moisson internationale, recordwoman du 100 et du 200m, elle vise les jeux paralympiques de Tokyo. A Fort-de-France, beaucoup ont suivi le 200 de Mandy, parmi ces supporters, Jocelyn Niénat, conseiller technique au comité régional handisport et ex-coach de Mandy

« C’était une belle épreuve que Mandy a su maîtriser. Elle conserve son titre européen obtenu en 2018 à Berlin. On est là sur la reprise et si le chrono aurait pu être meilleur, il est déjà dans le top mondial et c’est de bon augure pour les J.O… Un succès comme celui-là est aussi bénéfique pour les jeunes chez nous, Mandy est à la fois emblème et modèle »

Jocelyn Niénat, ex-coach de Mandy François-Elie