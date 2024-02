Marche des 50 ans de février 74 dans le nord… un devoir de mémoire en Martinique

Les villes du Marigot, du Lorrain et de Basse Pointe commémorent ce weekend, les 50 ans d’un affrontement sanglant en février 1974, entre les gardes mobiles et des ouvriers agricoles. Bilan : 2 morts et 4 blessés parmi ces derniers, qui réclamaient une augmentation de leur salaire journalier. Quelques 300 personnes ont participé à la marche commémorative de ce samedi 17 février 2024. Les festivités se prolongent jusqu’au 2 mars prochain.

Il y a 50 ans, les ouvriers des bananeraies réclamaient une augmentation de leur salaire journalier de 35,46 francs au lieu de 20 à 22 francs de l’époque, "dans un contexte général de crise : chômage et précarité, vie chère et inflation, salaires de misère et non-respect de leurs droits, sécurité et conditions de travail déplorables".

Deux morts à Chalvet : Rénor Ilmany et Georges Marie-Louise

Le 14 février 1974, la marche des ouvriers agricoles vers Chalvet restera un évènement douloureux dans la mémoire collective martiniquaise. En effet, les grévistes sont arrêtés dans leur progression, sur le territoire de la ville de Basse-Pointe. Ils tombent dans une embuscade, tendue par les gardes mobiles, sur l’habitation Chalvet. sonjefevriye74.com

"Les militaires tirent à balles réelles"

Au cours d’un bref mais violent affrontement avec les forces de gendarmerie, un ouvrier agricole Rénor Ilmany, est tué par balles et 4 autres grévistes sont blessés. À terre et en soutien avec un hélicoptère, les militaires tirent à balles réelles. Un deuxième homme, Georges Marie-Louise est décédé dans des conditions suspectes. Son corps sera retrouvé le 16 février sur la plage, non loin de l’embouchure de la rivière Capot. sonjefevriye74.com

Marche commémorative du 17 février 2024 à l'occasion des 50 ans des évènements de février 74 à l'habitation Chalvet à Basse-Pointe, ponctuée par une minute de silence en mémoire des victimes. • ©RS

Marche, recueillement et musique au rendez-vous le 17

Pour marquer ce 50e anniversaire dramatique, les 3 communes où se sont déroulés les faits, avec le concours de la Communauté d’agglomérations Cap Nord, ont organisé conjointement ce samedi 17 février 2024, une marche commémorative ponctuée par des moments de recueillement, le dévoilement d’une plaque en mémoire des victimes, ainsi que des séquences musicales.

Le député du nord, Marcelin Nadeau, aux cotés de Marie-Thérèse Casimirius, maire de Basse-Pointe, lors de la marche commémorative du 17 février 2024. • ©Facebook Ville de Basse-Pointe / DR

La commémoration des 50 ans cette année, est un symbole d’unité autour d’un drame (…). Commémorer signifie tracer les perspectives d’une société plus juste, plus égalitaire, au sein de laquelle les travailleurs sont mieux considérés. Marcelin Nadeau, député du nord de Martinique

Reportage de Cyriaque Sommier. • ©Martinique la 1ère

La journée du 17 février s'est achevée par un podium d'animations, avec plusieurs artistes invités, dont le chanteur Marcé et son flûtiste Fernand Marlu.