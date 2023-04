Mariage pour tous, 10 ans après, qu'en est-il en Martinique ?

Reportage Aurélie Treuil et Stéphane Petit-Frère

Reportage Aurélie Treuil et Stéphane Petit-Frère • ©Martinique la 1ère

Partager :

Cela fait 10 ans que le mariage pour tous a été adopté à l'Assemblée nationale après des débats houleux. C’était le 23 avril 2013. Depuis, 70 000 couples gay se sont dit "oui" en France, et seulement une quarantaine en Martinique. Si aujourd’hui les mœurs évoluent et que les discours homophobes ne sont plus tolérés, le mariage pour tous ne fait absolument pas l’unanimité dans la société antillaise. (Re)voir le dossier réalisé avec les images de Stéphane Petit-Frère.

Aurélie Treuil •

C’était il y a 10 ans, l’Assemblée nationale adoptait la loi autorisant le mariage pour tous. Une victoire pour Christiane Taubira qui a porté cette réforme. La loi a profondément marqué les débats publics et elle a soulevé, à l’époque, une vive opposition en Martinique. Malgré le désaccord d’une partie de la population et des élus locaux, la loi entre finalement en vigueur le 17 mai 2013. Moins d’un mois plus tard, un premier couple s’unit au carbet. Rosemonde et Myriam entrent dans l’histoire. Rosemonde et Myriam sont mariées Dix ans après, seule une quarantaine de mariages entre personnes de même sexe a été célébrée en Martinique. Le dernier en date est celui de Rafael et David. Ils se sont dit oui il y a une semaine. David est espagnol, un pays où le mariage est autorisé depuis près de 20 ans. Rafael, vénézuélien, n’aurait jamais pu se marier chez lui. Pour eux, le mariage n’est pas un acte militant, ils ne se sont même jamais posé la question. Par ailleurs, les jeunes mariés n’ont ressenti aucune hostilité dans leur entourage professionnel, amical et familial. Une chance que ne partagent pas bon nombre de Martiniquais. 10 ans après, les mentalités ont-elles vraiment évolué ? Pour la sociologue Nadia Chonville, le discours ouvertement homophobe n’est plus accepté dans la société antillaise. Pour autant, les mentalités peinent à évoluer et les prises de position des élus locaux en faveur des droits des personnes LGBT sont plutôt timides. En Martinique, l’association Kap Caraïbes a vu le jour en 2012 au moment où le débat sur le mariage pour tous faisait rage. Ils étaient les seuls à se positionner en faveur du projet de loi. Aujourd’hui, ils militent pour faire respecter les droits des personnes LGBT.

Partager :