Marie-Camille Relouzat, aide-soignante et mère de deux enfants, tuée devant chez elle

La vie de Marie-Camille Relouzat lui a été enlevée lors d'une agression devant son domicile quartier Petite Tracée au Gros-Morne mercredi soir (1er février 2023). La jeune femme a été tuée par balles.

Cette mère de deux enfants (une adolescente de 14 ans et un garçon de 7 ans), exerçait la profession d'aide-soignante.

Sur les lieux du drame, le maire Gilbert Couturier a souhaité apporter son soutien à la famille. Il a eu l'occasion de rencontrer Marie-Camille Relouzat à plusieurs reprises. Il parle d'elle comme "d'une jeune femme impliquée dans la vie de la cité et remplie d'amour pour ses proches".

La municipalité envisage de mettre en place une cellule de crise.

Ce premier féminicide de l'année a fait réagir l'Union des Femmes de la Martinique. Pour l'organisation qui apporte son soutien à la famille de la victime, cet acte est "intolérable et révoltant".



Hier soir (jeudi 2 février 2023), un groupe était réuni devant la gendarmerie du Gros-Morne à l'appel de l'association féministe Culture Égalité.

Chaque fois qu'il y a des violences envers les femmes, il faut que nous réagissions tout de suite. C'est fondamental. Cela permet de voir que les femmes de Martinique, la population de Martinique, se mobilisent sur ces affaires afin de dire haut et fort que cela n'est pas possible et que c'est inacceptable. Ce qui est incroyable, c'est que ce monsieur a filmé et diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux.