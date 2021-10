Marie-Line Lesdema, une militante infatigable au service de la Martinique

Le monde politique martiniquais est en deuil après l'annonce de la disparition de Marie-Line Lesdema. L'ancienne conseillère territoriale âgée de 61 ans, est décédée ce vendredi 15 octobre 2021 dans un hôpital parisien des suites de la Covid 19.

Daniel Betis •

Née à Fort de France, le 5 juillet 1960, elle a fait ses classes au couvent de Cluny et au lycée de Bellevue. Marie-Line Lesdema officiait à la médecine du travail, où elle maîtrisait les informations sur les CHSCT (comité d’hygiène et de sécurité au travail).

Une vie dans la communauté chrétienne

Marie-Line Lesdema donnait de son temps à la Cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Pendant des années, elle assurait le catéchisme aux enfants.

C’était du temps du ministère sacerdotale du père Méranville. C’était intéressant de recevoir les enseignements par quelqu’un qui apparaissait pour nous comme une grande sœur. Cela facilitait la compréhension des écritures. Paul - paroissien de la Cathédrale -

Une conscience militante



Alors que les filles de son âge se consacrent à la mode, aux chansons recopiées sur les cahiers, Marie Line Lesdema s’intéresse à la vie politique de son pays.

À 14 ans, elle milite au sein l’association, "An lot chimin pou la jénés" une émanation du CNCP (Conseil National des comités populaires). C'est l'époque ou les dirigeants Robert Saé, Patrick Doré (décédé récemment, lui aussi de la covid-19), Francis Carole, mènent des actions de vulgarisation de l'histoire martiniquaise et de réhabilitation de la danse Bélé et ainsi de la culture martiniquaise.

Marie Line Lesdema et son amie Louise Telle rejoignent le camp patriotique du MIM (Mouvement Indépendantiste Martiniquais) d’Alfred Marie Jeanne dans les années 2000. Elles s’en sont éloignées ces derniers temps pour rejoindre Péyi-A, coprésidé par le député Jean-Philippe Nilor et Marcellin Nadeau, le maire du Prêcheur.

Elle a été conseillère municipale à la ville de Fort-de-France siégeant dans l'opposition. Marie Line Lesdema a occupé à la Collectivité Territoriale de Martinique, la présidence de la commission des affaires européennes et de la Coopération, ainsi que la vice-présidence du Comité Martiniquais du Tourisme.

L'étreinte de la douleur dans la classe politique locale

C’est avec tristesse que j’ai appris que Marie-Line Lesdema, l'ancienne conseillère à l'Assemblée de Martinique et ex-présidente de la Commission des Affaires Européennes et de la Coopération est décédée. Âgée de 61 ans, elle avait été transférée sur Paris pour des soins après avoir contracté la Covid-19. Marie-Line Lesdema était une grande handballeuse et une militante acharnée de la culture martiniquaise. Une femme de talent dotée de nombreuses qualités humaines. Je souhaite apporter mon soutien à sa famille. Repose en paix, Marie-Line. Serge Letchimy Président du conseil exécutif de la CTM

La nouvelle du décès de Marie Line Lesdema m’attriste profondément. Femme active et volontaire elle m’impressionnait par son courage et sa volonté de servir la Martinique. C’est véritablement une perte pour la Martinique. Condoléances à sa famille. Jean-Philippe Nilor député du sud de la Martinique, coprésident de Péyi-a



Aurélie Nella, maire de Ducos, membre de Péyi-a, parle de sa camarade de parti en retenant dificilement son émotion.

Aurelie Nella

Enjouée et positive, Marie-Lesdema était une amie. Militante convaincue, elle était rigoureuse en matière de sécurité. Je suis effondrée et les mots me manquent. Marie-Line Lesdema laisse un grand vide en Martinique. C’est une femme d’un grand charisme politique qui s’en va. Louise Telle, ancienne élue de la CTM (2015/2021)