Mars, avril et mai, un trimestre qui "devrait être plus sec que d’ordinaire" en Martinique

Jeudi 16 mars 2023, plusieurs services et administrations se réunissent sous l’autorité du préfet de Martinique, pour faire le point sur la situation de la ressource en eau. Cette réunion est motivée au regard des prévisions de Météo France pour les mois de mars, avril et mai prochain.

D’après Météo France, en termes de pluies, "le mois de mars semble s’inscrire dans la continuité de février" avec l’inertie des conditions de la "Niňa". Puis, avril et mai devraient être "un peu moins pluvieux qu’attendus".

D’un point de vue climatologique, mars est le dernier mois du Carême, période la plus sèche de l’année, et avril et mai marquent la transition vers la saison cyclonique, et le retour de l’activité pluvieuse. En termes de pluies, les quantités attendues pour les trois mois, devraient être inférieures aux normales.

Températures : "normales de saison ou un peu plus fraîches"

Côté températures, les eaux de surface autour de la Martinique sont attendues conformes aux normales, et devraient limiter les gros écarts. Un mois de mars attendu plus frais et, avril et mai conformes ou légèrement plus chaud. En conséquence, les températures pour le prochain trimestre devraient avoisiner les normales de saison ou un peu plus fraîches.