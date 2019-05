Les Martiniquais commémorent avec force 171 ans de liberté

Affluence dans le Rond-Point du Vietnam à Fort-de-France

© Stéphane Petit-Frère La conférence débat a réunis de nombreuses personnes.

"Mun" à Cap-Est au François

Prêcheur et Saint-Pierre, à jamais dans l'histoire !

© Christine Cupit Le groupe Migan pour le "Gloriyé Romain" quartier Sainte-Philomène au Prêcheur.

En hommage à l'esclave Romain qui avait refusé de cesser de jouer, les tambours résonnent dans la plupart des communes de Martinique ce mercredi 22 mai 2019. Cette date qui commémore l'abolition de l'esclavage en Martinique est un repère fort pour les Martiniquais.Le traditionnel rendez-vous de Rond-point du Vietnam Héroïque a cette année encore respecté toutes ces promesses, dès 9 heures, chants, tambours et ti bwa ont mobilisé comme jamais...Devons-nous célébrer ou commémorer le 22 ? Tel était le thème de la conférence-débat qui a réuni plusieurs dizaines de personnes au Domaine de Tivoli.Le collectif citoyen "Mun" a organisé un "Béliya" du 22 mai sur la plage de l'hôtel Cap-Est au François. "Une cérémonie spirituelle afin d'évoquer les quatre éléments, terre, feu, eau, vent", précise l'une des membres du collectif.Pour la 3e année consécutive, les villes de Saint-Pierre et du Prêcheur commémorent ensemble le 22 mai avec le "Gloriyé Romain" au lieu symbolique de l'habitation Duchamp sur la route du Prêcheur.Par ailleurs, ce mercredi matin (22 mai 2019), s'est tenue une manifestation sportive avec le "Lyannaj Caraïbe", une course de natation et le "Prix du 22mai" en yoles rondes entre les deux communes.