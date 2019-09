Le martiniquais Kalash nominé à la cérémonie américaine des BET Hip Hop Awards

Il l'a annoncé lui même via un post sur le réseau social instagram, l'artiste martiniquais Kalash est nominé pour l'édition 2019 des BET Hip Hop Awards.La cérémonie créée en 2006 par la chaîne de télévision américaine du même nom, récompense chaque année les meilleurs artistes de la scène hip-hop.Cette année la cérémonie accueille une nouvelle catégorie: celle du "Best International Flow". Destinée à mettre à l'honneur les meilleurs artistes Internationaux, Kalash à donc été nominé pour représenter la France. Le martiniquais sera en compétition avec des artistes des quatre coins du Monde (Nigeria, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Ghana), parmi lesquels la star internationale canadienne, Tory Lanez.La cérémonie aura lieu le 5 octobre 2019 à Atlanta (Georgie), aux États-Unis. Les français devront patienter 5 jours de plus pour pouvoir regarder Kalash représenter les couleurs de la France et la Martinique sur la chaîne BET.