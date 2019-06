Martinique la 1ère inaugure ses locaux à la tour de Fort-de-France

Essayer d'être utile à la Martinique

La cérémonie s'est déroulée dans un parfait respect du protocole sur l'esplanade de la tour qui mène à l'entrée des locaux de Martinique la 1ère. "Nous procédons à l'inauguration officielle de nos locaux par un couper de ruban. Une tradition qui remonte à l'antiquité grecque", commente notre animateur Paulo, maître de cérémonie.C'est Delphine Ernotte-Cunci, présidente de France Télévisions qui coupe plusieurs morceaux d'un ruban tricolore, qu'elle distribue aux personnes à ses côtés : Wallés Kotra directeur des Outre-mer, Yolaine Poletti-Duflo, directrice régionale de Martinique la 1ère, la sénatrice Catherine Conconne, Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, et le préfet Franck Robine.La délégation prend ensuite l'accès de l'entrée de la tour, suivie des représentants du monde économique, social, culturel ou religieux. Tous assistent au dévoilement de la plaque qui symbolise l'implantation de Martinique la 1ère dans ses locaux au coeur de Fort-de-France."Cette tour est un espace adapté aux missions de Martinique la 1ère qui se réorganise et se modernise", déclare Yolaine Poletti-Duflo. La directrice régionale de l'entreprise salue le travail global de toutes ses équipes et en particulier la performance de son service numérique. "C'est le travail d'une petite équipe, et je tiens vraiment à la saluer". La directrice régionale a aussi souligné le volume et la qualité de la production télévisuelle et radiophonique."Même si nous ne sommes pas toujours exempts de critiques, nous sommes bien conscients que notre légitimité c'est vous", indique Wallés Kotra. "Ce que nous essayons de faire ici n'a qu'une seule justification : essayer d'être utile à la Martinique"."Il était temps de donner un nouveau lustre à nos bâtiments (...) En s'installant ici, nous voulons être de plain-pied dans la modernité et l'innovation en Martinique", confirme Delphine Ernotte-Cunci.Et pour poursuivre cette soirée inaugurale en ce 21 juin (fête de la musique), "Madin 1ère", l'ensemble musical de l'entreprise (voir à la 38e), a révélé le talent de ses musiciens et de ses choristes, pendant un bon quart d'heure, sur des airs de musique traditionnelle.