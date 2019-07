La Martinique sur le bout des doigts avec Sabine Andrivon Milton

Apprendre en s'amusant

Sabine Andrivon Milton

Cette historienne spécialiste de l'histoire militaire de la Martinique conjugue ses efforts pour susciter l’envie et l’éveil chez le joueur.Son objectif affiché demeure que tous les Martiniquais grands et petits connaissent leur histoire, leur géographie, leur patrimoine, leurs richesses, leur gastronomie, les gens qui composent le pays.Par ce projet éducatif, elle entend faire de chaque participant un promoteur de la destination Martinique. Une idée louable qui quelque part peut relancer le tissu familial.Les ludologues s'accordent à dire que le jeu donne accès au savoir et à l’enseignement. Sabine Andrivon Milton revisite l'histoire en un clin d’œil. Elle n'est pas à son coup d'essai.Il y a deux ans, elle proposait le premier jeu de cartes "Je découvre la Martinique ", puis en 2018 elle réitérait avec "La Martinique au bout des doigts". Aujourd’hui, elle poursuit son action de transmettre la connaissance à des publics différents.