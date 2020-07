La Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages

Météo-France a placé la Martinique ce mardi 7 juillet 2020 à 5h30 en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. La journée s'entame sous un ciel très nuageux et pluvieux lié au passage d'une onde tropicale. Les averses sont orageuses et passagèrement intenses, jusqu'en milieu de journée.

Jean-Claude Samyde •

L'onde tropicale n°14 progresse inexorablement en direction de La Martinique. L'activité pluvio-orageuse liée à cettel'onde devrait concerner l'ensemble du territoire.



Météo-France a placé la Martinique au niveau de vigilance jaune, ce mardi 7 juillet 2020 à 5h30.



De fréquents orages se déclenchent et les cumuls de pluies associées peuvent avoisiner les 60 à 70 mm sur 03 heures voire 80 mm localement.



Les averses sont orageuses et passagèrement intenses, jusqu'en milieu de journée. Par la suite, elles ont tendance à se raréfier en cours d'après-midi.



Vent : L'alizé est modéré à localement assez fort. Il souffle en moyenne entre 20 et 28 km/h , jusqu'à 38 km/h sur la côte Atlantique. Les rafales sont de l'ordre de 60 km/h sur le haut relief et les littoraux exposés.



Mer : agitée en Atlantique et canaux avec des creux moyens entre 1m60 et 2m20. Belle à peu agitée en Caraïbe, les creux se situent autour de 1m30 au large.