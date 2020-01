La Martinique est placée en vigilance jaune pour mer dangereuse

Météo France a placé la Martinique le jeudi 9 janvier 2019 au niveau de vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Cette situation devrait perdurer sans grande évolution durant plusieurs jours jusqu'à mercredi prochain.

Jean-Claude Samyde •

Un régime d'alizé de Nord-Est assez fort à fort génère une mer agitée en Atlantique et canaux avec des creux moyens compris entre 2m00 et 2m50.

Quelques trains de houle de Nord-Est génèrent de l'agitation sur les côtes Nord du département et une houle de Nord-Ouest favorise le ressac sur les côtes caribéennes exposées.



Dans les heures à venir, le vent tend à se renforcer. En Atlantique et canaux, les creux atteignent 3m00 à 3m50 et occasionne des déferlements inhabituels sur les côtes exposées. En outre, ce vent génèrera des rafales de 60 à 70km/h dans les terres, et 80 à 90 km/h sur les plus hauts mornes. Cette situation devrait perdurer sans grande évolution durant plusieurs jours jusqu'à mercredi prochain.