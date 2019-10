La Martinique est placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages

Météo France a placé la Martinique ce jeudi 31 octobre 2019 en vigilance orange pour fortes pluies et orages. La fin de l'alerte est envisagée le vendredi 01 novembre en fin de journée.

Pendant deux jours une masse d'air humide et instable stagne sur le centre des Petites Antilles. Météo-France signale que les averses vont concerner l'ensemble de la Martinique. Elles sont localement fortes et parfois orageuses.

Prévisions :

Les fortes précipitations localement orageuses s'étendent sur l'ensemble du département en matinée et pourront évoluer jusqu'en milieu de journée. Une amélioration devrait se mettre en place dans l'après-midi, mais celle-ci pourrait n'être que provisoire. La masse d'air reste en effet instable, et de fortes pluies sont à craindre la nuit prochaine également. De forts cumuls sont attendus, de l'ordre de 80 à 100 mm, voire plus localement.



Données observées :

Maximum estimés en 12 heures autour de 75 à 85 mm entre Le Robert et Le Lamentin. 30 à 50 mm sur la même période du Lorrain à Fort-de-France, ainsi qu'à Rivière-Salée et vers le Diamant.