La Martinique est en vigilance jaune pour fortes pluies et orages ce lundi soir

Météo-France a placé la Martinique en vigilance jaune pour fortes pluies et orages ce lundi 5 octobre 2020 à 17 heures. Une zone humide et instable intéresse l'arc antillais. Des averses parfois soutenues, pouvant prendre un caractère orageux, vont se déclencher et arroser notre île dans la nuit.

Jean-Claude Samyde •

Une zone humide et instable intéresse l'arc antillais depuis plusieurs jours. Les conditions en altitude sont favorables au développement de fortes cellules pluvieuses voire orageuses sur notre territoire.



Selon les prévisionnistes, dans la nuit de lundi à mardi, notamment en deuxième partie de nuit, des averses parfois soutenues, pouvant prendre un caractère orageux, vont se déclencher et arroser notre île.



Des coups de tonnerre ne sont pas à exclure. Des cumuls de l'ordre de 50 à 70 mm en 6 heures. Ces nouvelles pluies vont se manifester dans un contexte de sols saturés et de niveau élevé des cours d'eau. Ces fortes pluies s'atténuent en fin de matinée et le temps s'améliore progressivement l'après midi du mardi 6 octobre 2020..