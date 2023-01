Le comédien et conteur Elie Pénnont revient sur scène avec… une "Peur-Cacarelle"

Le comédien et conteur martiniquais Elie Pénnont est de retour au théâtre, avec un spectacle baptisé "Peur-Cacarelle". Il donne rendez-vous gratuitement au public ce jeudi 19 janvier 2023, au grand carbet de Fort-de-France, à 19h. Le metteur en scène et dramaturge a été sollicité dans le cadre de la "7e édition de la nuit de la lecture", sous l’égide du ministère de la culture.

Guy Etienne •

Sur proposition du ministère de la culture, le CNL (Centre National du Livre) a retenu cette année le thème de "la peur" pour la "7e édition de la nuit de la lecture".

A cette occasion, le comédien et conteur martiniquais Elie Pénnont a été sollicité pour un one man show, un spectacle que le metteur en scène et dramaturge a baptisé "Peur-Cacarelle". "Préparez-vous à frissonner" avec les contes de l’artiste prévient l’organisation.

Des contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques, des sagas de science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, le motif de la peur imprègne la littérature et nous invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture… en particulier la nuit ! nuitsdelalecture.fr

La thématique se décline en "trois circonstances ayant un rapport direct avec la peur" explique l’artiste, à travers une déclamation en créole et en français, laquelle à coup sûr, sera (aussi) désopilante, comme Elie Pénnont en a le secret.

La première peur c'est celle de la cale du bateau de négriers, la peur du déracinement au fil de notre histoire. Ensuite, une fois que nous sommes arrivés en Martinique, c’est la peur de tout qui nous habite, peur des vivants, de l’environnement, des animaux, peur du "zombie", du "dorlis"… Et puis la 3e phobie du spectacle concerne la période de la pandémie de Covid. Tout le monde a attrapé "la cacarelle", parce que tout le monde avait peur, aussi bien ceux qui étaient atteints par le virus que les épargnés. Elie Pénnont

Elie Pénnont en One Man Show jeudi 19 janvier 2023 au Grand Carbet de Fort-de-France. • ©Organisation / DR

Avec cette commande, Elie Pénnont amorce son retour progressif sur les planches théâtrales après une longue absence, puisqu'il est en train de préparer actuellement la mise en scène de deux nouvelles pièces. Mais en attendant, l'auteur du "Ladja de paroles" invite le public, petits et grands, à partager sa "Peur-Cacarelle".

Rendez-vous gratuitement ce jeudi 19 janvier 2023 de 19h à 20h30, au grand carbet du parc floral de Fort-de-France.