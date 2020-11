Martinique-nord atlantique : des sinistrés, victimes des pluies diluviennes

Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la Martinique depuis le week-end dernier ont de graves conséquences. En effet, des dégâts ont été constatés dans plusieurs communes du Nord Atlantique. La Martinique est repassée ce mardi soir (10 novembre) en vigilance orange pour fortes pluies et orages.

Du Robert au Lorrain, mais aussi à Trinité, les communes du Nord Atlantique subissent de plein fouet les fortes pluies. 161 mm à la Trinité, 151mm à Sainte-Marie et 94 mm au Lorrain, Météo France Martinique a relevé d'importants cumuls de précipitations dans la nuit sur le Nord-Est de l'île. Ailleurs, les averses ont été moins nombreuses et moins intenses.Résultat, de nombreux glissements de terrains et coulés de boue ont été constatés. Certains perturbent la circulation, d'autres la coupent totalement.Première victime, la commune duavec de nombreuses routes impraticables.Les agents de la ville deont rapidement été dépêchés dans différents quartiers de la commune.Au quartier brin d'amour à Trinité, plusieurs familles subissent des dégâts des eaux et ont leur terrain détruit.Au quartier Chère Épice au Vert-Pré (), c'est un pylône de haute tension qui s'est affaissée et qui a détruit dans chute, le seul accès permettant de se rendre ou de quitter le quartier. Onze familles sont sinistrées.Alfred Monthieux, le maire du Robert s'est rendu sur place mardi après-midi (10 novembre 2020)."J'ai vu avec EDF, ils vont faire des réparations et mettre des groupes électrogènes en attendant pour alimenter les maisons, en attendant de faire les travaux définitifs.Il va falloir négocier avec les différents propriétaires pour secourir les personnes qui sont enclavées".Dans cette commune, la ville dénombre de nombreux quartiers touchés par les intempéries., suite aux intempéries, des inondations ont été constatées. Les établissements scolaires sont fermés depuis le milieu de la journée. Un poste de commandement a été mis en place à la mairie en présence de la gendarmerie, la police municipale et les services de la ville.De plus, le gymnase-salle multisport Le Paladium De L'Étoile est inondé.La Martinique est désormais en vigilance orange fortes pluies et orages.