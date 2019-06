La Martinique passe en vigilance orange pour fortes pluies et orages

Selon météo France Martinique "une masse d'air fortement humide et instable s'étend sur les Petites Antilles, elle génère un temps perturbé marqué par des précipitations".Ainsi l'île est placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages ce vendredi 31 mai 2019.Des mesures individuelles recommandées par la préfectureLes précipitations devraient être encore fréquentes "tout au long de la nuit sur l'ensemble de l'île".À partir de minuit, elles pourraient devenir localement très intenses, parfois orageuses et provoquer des cumuls importants sur de courtes périodes, de l'ordre de 100 à 200 mm en six heures, selon Météo France Martinique.Les précipitations devraient s'atténuer eu fil de la journée de samedi 1er juin 2019.La Martinique avait été placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages jeudi 30 mai 2019.