La Martinique en vigilance jaune pour fortes pluies et orages

Les averses observées ce matin ont généré des cumuls atteignant parfois localement 45 mm en 3 heures, comme par exemple vers Ducos. De fortes précipitations sont attendues dans les prochaines heures. La vigilance jaune a été déclenchée ce jeudi 30 mai à 11 heures et est maintenue jusqu'au dimanche 2 juin 2019.

Cet après-­midi et la nuit prochaine

Le ciel est le plus souvent très nuageux à couvert avec des averses fréquentes sur l'ensemble de l'île. Les précipitations prennent de l'intensité au fil des heures pour devenir soutenues l'après­midi et la nuit prochaine. Elles peuvent devenir localement orageuses.



Vent : de secteur Est, il est faible à modéré, soufflant en moyenne entre 15 et 25 km/h. Toutefois, les rafales peuvent atteindre 50 à 60 km/h au passage ou à proximité des averses les plus soutenues.

Mer : peu agitée à localement agitée, avec des creux moyens entre 1m20 et 1m50 en Atlantique et canaux, et autour d'1m00 au large Caraïbe.

Prévision pour demain vendredi 31 mai

Le temps reste perturbé avec des averses irrégulières, d'intensité parfois modérées.

Vent : de secteur Est, il reste faible à modéré, soufflant en moyenne entre 10 et 25 km/h. Les rafales peuvent atteindre 50 à 60 km/h au passage des fortes averses.

Mer : agitée en Atlantique et canaux, avec des creux moyens entre 1m30 et 1m50. En Caraïbe, peu agitée, creux moyens autour de 1m00.

Prévision pour samedi 1 juin :

Le ciel reste assez nuageux. Les averses arrosent encore régulièrement l'ensemble de l'ile. Elles sont toutefois moins intenses. Le vent et la mer sont sans évolution notable.

L'amélioration est envisagé dès le dimanche 2 juin. Le soleil gagne du terrain même si quelques averses sont encore au programme. Le vent et l'état de mer sont stables.