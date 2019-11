La Martinique en vigilance jaune pour fortes pluies et orages

Météo-France a placé la Martinique jeudi 21 novembre 2019 à 12h16 en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Le vent très faible favorise le développement de cellules pluvieuses et orageuses principalement sur le relief et la côte Caraïbe.

Jean-Claude Samyde •

Dans un bulletin de Suivi de Vigilance n°1 pour la Martinique publié ce jeudi 21 novembre 2019 à 12 h 16, le centre météorologique de Martinique alerte sur la formation de développements nuageux dans les prochaines heures.



En pleine situation de panne d'alizés, des développements nuageux sont à craindre principalement sur une large moitié Ouest de l'île. Les versants Est des mornes (secteur Fond Saint Denis) et leur voisinage immédiat et/ou le Sud-Ouest de l'île (secteur Trois-Ilets, le Diamant) pourraient être plus fortement impactés.



Ces nuages donnent rapidement des averses stationnaires avec de fortes intensités, et sont accompagnés d'orages. Les cumuls de pluie peuvent atteindre 40 à 70 mm en 3 heures, et de 60 à 80 mm voire localement 100 mm en 6 heures. L'amélioration est attendue en soirée.