Météo : la Martinique encore en vigilance JAUNE pour "fortes pluies, orages et vagues-submersion"

Le centre météorologique de Martinique annonce de nouvelles pluies orageuses et "un ressac inhabituel au rivage", en périphérie de la tempête tropicale Phillipe. Celle-ci se dirige vers l'Ouest-Nord-Ouest à 10 km/h, "maintenant une masse d'air humide et instable dans son sillage", d’où la vigilance JAUNE, jusqu’au "mardi 3 octobre en soirée" selon les prévisions.

Guy Etienne •

Météo France indique qu’en fin de journée dimanche 1er octobre 2023, la tempête tropicale Philippe était centrée à environ 250 kilomètres à l'Est de la Guadeloupe. "Elle se dirige vers l'Ouest-Nord-Ouest à 10 km/h, maintenant une masse d'air humide et instable dans son sillage".

Des averses éparses circulent en périphérie de Philippe. Elles deviennent plus nombreuses et plus intenses en fin de matinée [lundi 2 octobre 2023], avec un flux qui s'oriente Sud-Ouest puis Sud. Les cumuls de pluie pourront alors atteindre par endroits, 40 à 60 mm en trois heures, voire plus. Des rafales de 50 à 60 km/h sont possibles sous les averses les plus fortes. Météo France

"Un ressac inhabituel au rivage"

De plus, dans la matinée de lundi, "sous l'effet de ce vent de dominante Sud, la mer se forme en Caraïbe et sur la côte sud, avec des creux moyens de 60 à 80 cm à la côte et génère un ressac inhabituel au rivage". Pour autant, "des submersions ne sont pas attendues".

La journée du mardi 3 octobre "reste encore à surveiller" ajoutent les prévisionnistes qui prévoient "une amélioration plus nette" le lendemain, mercredi 4, "avec un retour à des conditions plus classiques".