Météo : retour au vert sur les côtes de Martinique

La vigilance est revenue au vert sur les côtes de Martinique ce dimanche 26 janvier 2020. Le bulletin publié par Météo-France signale que l'amortissement très progressif de la mer se poursuit.

Jean-Claude Samyde •

La longue houle de Nord à Nord-Nord-Ouest est moins énergétique, la hauteur des vagues est moindre. La houle Atlantique prend au fil des heures une composante Est qui met les zones exposées de la Caraïbe à l'abri d'une agitation.



La situation est donc redevenue calme. Elle le reste pendant les jours à venir avec des hauteurs moyennes de vague inférieures à 0m 40 sur la côte Caraïbe, et inférieures à 1m20 sur l'ensemble des zones situées plus au large. La légère agitation observée hier (samedi 25 janvier) sur les plages exposées de la côte caraïbe a cessé.



Le vent de secteur est, souffle faiblement, entre 10 et 20 km/h en moyenne et la masse d'air est sèche. Aujourd'hui et la nuit prochaine, le soleil domine largement et le temps est sec.