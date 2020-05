Mises en examen de trois individus passibles de la cour d'assises pour tentative de meurtres à Saint-Esprit en février 2020

La section de recherches et l'antenne du GIGN de Fort-de-France viennent d'élucider les auteurs présumés de tentative de meurtres qui se sont déroulés le 15 février 2020 à Saint-Esprit. Les trois mis en examen sont passibles de la cour d'assises et encourent 30 ans de réclusion criminelle.

Brigitte Brault •