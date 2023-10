Mission d'entraînement accomplie pour les militaires de Martinique

L'embarcation amphibie quitte le Vauclin avec à son bord les ressortissants français qui sont évacués par les militaires du 33e RIMa. L'opération "Madiana 2023" est terminée.

Depuis le début de cet exercice lundi après-midi, les 300 militaires mobilisés ont progressé du Marin vers le Vauclin tout en faisant face à des gangs. Un scénario élaboré à l'avance afin de mettre en pratique leurs compétences.

Ce qui est certain, c'est que nous avons toujours besoin de nous entraîner parce que ce sont des missions qui sont difficiles et elles se déroulent au milieu de la population. Il faut être capable de faire la différence entre l'adversaire, qui peut se mélanger au sein de la population, les ressortissants français et la population de façon générale qui peut faciliter ou non notre action et qui se retrouve au milieu d'actions hostiles. Nous avons pu mesurer toute cette difficulté. Pour moi, c'est un succès parce que cela me permet de déployer l'intégralité du régiment dans des situations et des conditions qui sont assez réalistes. Rien que l'aspect entraînement, au-delà des résultats, est extrêmement satisfaisant pour moi.