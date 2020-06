La Mission locale Nord Martinique redonne confiance aux jeunes

Ils ont la force de l'âge et des projets professionnels dans la tête. La mission locale Nord Martinique accompagne ces jeunes dans leurs rêves d'avenir en leur donnant les bases de la création d'entreprises. Histoires de quelques parcours résumés dans le documentaire "Jénes Doubout".

Brigitte Brault •

©Mission locale Nord Martinique

Ils veulent se battre pour réaliser leurs rêves professionnels et montrer que la Martinique est aussi une terre d'avenir. Ils ont pour eux la jeunesse et l'espoir vissé au coeur.Le chemin est bien évidemment semé d'embûches, rien n'est tracé à l'avance mais ils peuvent compter sur l'accompagnement de leurs aînés et le soutien de leurs parents.Ces parcours de jeunes sont retracés dans le documentaire "Jénes Doubout", réalisé par Xavier Gasselin et écrit par Jean-Michel Loutoby."Jénes Doubout" retrace le parcours de jeunes accompagnés par la Mission locale nord de Martinique. À sa tête, Jean-Michel Loutoby, le directeur mais pas seulement. Un citoyen convaincu que les jeunes sont une valeur sûre. À condition de les aider à avoir confiance en eux et de leur donner la boîte à outils pour créer leur entreprise.Jean-Michel Loutoby accompagne les jeunes. Le levier de la réussite est souvent la confiance en soi. Croire en ses potentiels encore endormis ou enfouis sous une couche d'idées préconçues sur sa place dans la société. Sans compter les obstacles sur la route de "ceux et celles qui ne sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche" commente Jean-Michel Loutoby.L'échec peut-être au rendez-vous pour certains mais il fait partie aussi du parcours du combattant. Il est souvent riche d'enseignements mais il faut se relever à chaque fois. Un challenge que ces jeunes assument complètement.Le travail entrepris par la Mission locale Nord Martinique est essentiel pour faire émerger les jeunes talents.Découvrez le documentaire "Jénes Doubout" réalisé par Xavier Gasselin et écrit par Jean-Michel Loutoby.