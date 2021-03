"Mizik lab" s'invite à Fort-de-France

Daniel Betis •

Devant la maison d'Aimé Césaire, le chantre de la Négritude, un chapiteau abritait quelques personnalités venues participer au lancement de "Mizik lab".

Annie Chandey, l'élue en charge de la culture au conseil municipal de Fort-de-France, présidente du conseil d'administration du Sermac, délivrait le message principal transmis par Aimé Césaire : l'appartenance au monde.

Vous êtes de ces personnes Messieurs Fanfant et Donatien, qui avez donné au monde et souhaitez donner à la Martinique en retour. Annie Chandey, conseillère municipale de Fort-de-France

Sarita Smith Fanfant, présidente de l'association les Sirez. • ©Daniel Betis

La présidente saluait la porteuse du projet Sarita Smith Fanfant en citant Césaire "Quand, il y a une femme le possible est ouvert. David Donatien et Jean Philippe Fanfant ont montré leur joie d'être en Martinique pour échanger et transmettre leur savoir.

Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre rappelait que Muziklab est un projet culturel de transmission permettant aux stagiaires du Sermac de partager la scène avec des célébrités. Dans le contexte sanitaire particulier, il est bon d'apporter une lumière à la jeunesse.

⇒Ce projet partagé, tourne autour de trois axes forts :

♦L'audition des jeunes instrumentistes. Ils viendront défendre leur chance devant un jury composé de David Donatien, Jean Philippe Fanfant et Alex Bernard.

♦Les rencontres musicales basées sur la création et l’improvisation, animées par les membres du jury.

♦Le concert événement lors d'une scène inédite dans le cadre son prochain festival culturel (le 50e).

David Donatien, Jean Philippe Fanfant et Alex Bernard

David Donatien est tombé dans la musique à 16 ans. Percussionniste, batteur, il s'adonne aux métiers de réalisateur producteur et arrangeur.

En 2004 il fait une rencontre et produit la chanteuse Yael Naim. Le succès de cet album est immédiat en France et à l’étranger. Apple choisit "new soul" un des titres de l’album comme musique de sa publicité pour le macbook. Le succès devient mondial (sorti dans 18 pays, pour plus d’un million d’exemplaires vendus).

Doué et d'une grande humilité, il demeure un exemple vivant de la réussite comme en attestent ses récompenses. Victoire de la musique de l'album musiques du monde de l'année pour Yael Naim, trophée "créateurs sans frontières" de Cultures France (Ministère des Affaires étrangères) et le Grammy Award du meilleur album (Angélique Kidjo) musiques du monde à Los Angeles au staples center sur Celia cruz.

Alex Bernard est une référence dans son domaine, basse contrebasse. Plus de cinq décennies au service de la musique. Il a joué avec les réputés (Paulo Rosine , Jean-Paul Soïme, Christian Coco, Mario Canonge, Ralph Thamar, Tony Chasseur, et également Marius Cultier). Co-fondateur du groupe FalFett avec ses frères Jacky et Nicol, ce référent a apporté sa contribution de transmission en enseignant au Sermac

Jean Philippe Fanfant est issu d’une famille guadeloupéenne de musiciens depuis trois générations Considéré parmi les meilleurs batteurs français, il a travaillé en autres avec Sting, Julien Clerc, Touré Kunda, Angelique Kidjo, Maxime le Forestier, Bernard Lavilliers et le Jazz Sakésho. Sa devise : le brassage culturel et le dialogue des genres musicaux. Jean Philippe a une carrière bien remplie notamment en télévision “La Nouvelle Star”, “The Voice”, “les Victoires de la Musique”, il est le directeur artistique de l’émission “Jazz à Nice” diffusée sur France télévision.