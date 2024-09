Mobilisation contre la vie chère en Martinique : le préfet s'exprime par communiqué

Dans un communiqué paru ce lundi 2 septembre 2024, le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, détaille l’intervention au petit matin des "forces de sécurité intérieure" afin de "libérer les accès aux ronds-points et aux voies publiques aux abords du Grand Port Maritime". Une intervention qui fait suite au rassemblement, durant toute la journée de dimanche (1er septembre), de centaines de manifestants en lutte contre la vie chère.

Dans ce communiqué, le préfet souligne notamment que les forces de sécurité "ont découvert trois bouteilles de cocktail Molotov et un bidon d’essence, cachés à proximité d’un barrage".

Le représentant de l’État ajoute que "plusieurs tas de pierres prêtes à lancer étaient disséminés derrière les barricades, qu’un individu a été interpellé lors de l’opération pour refus d’obtempérer, qu’un véhicule, renversé sur le toit par des malfaiteurs, a été incendié, et qu’un restaurant a été pillé".

Jean-Christophe Bouvier affirme en outre que "les préoccupations légitimes de la population sur le coût de la vie, qui peuvent s’exprimer dans l’espace public dans le respect de tous, ne sauraient justifier les actes malveillants de quelques-uns, qui prennent en otage les Martiniquais et pénalisent les plus vulnérables".

De plus, le préfet dit "condamner fermement toute parole de menace ou d’intimidation à l’égard des représentants de la nation ou des élus". Jean-Christophe Bouvier "apporte son soutien indéfectible à ces derniers, comme à tout représentant des corps sociaux et intermédiaires".

Le sujet de la vie chère est l’une des priorités les plus essentielles de l’action de l’État sur le territoire, depuis plusieurs années, et mérite mieux que ces expressions ou actes de violence et de haine. Jean-Christophe Bouvier, préfet de la Martinique

Communiqué de presse suite à des dégradations survenues à l'occasion de la manifestation contre la vie chère ce week-end.https://t.co/h0OiqwWCHj pic.twitter.com/dDLQ1ThlcA — Préfet de la Martinique (@Prefet972) September 2, 2024

Pour le préfet, ce sujet de la vie chère a "déjà conduit l’État, en partenariat avec le monde économique et les collectivités territoriales, à mettre en place de nombreux dispositifs ayant pour effet de faire baisser les prix des factures payées par les Martiniquais dans leur vie quotidienne". Et Jean-Christophe Bouvier d’énumérer : "fixation d’un prix maximal du carburant, subvention de la facture d’électricité par la solidarité nationale, bouclier qualité-prix dans 78 grandes, moyennes et petites surfaces de l’île pour garantir des prix plafonds à des paniers de 35 à 134 produits du quotidien, nouveau prêt action logement garanti par l’État…"

Jean-Christophe Bouvier s’exprimera sur ces sujets mardi soir (3 septembre), au journal télévisé de Martinique la 1ère.