Mobilisation sur la vie chère en Martinique : pas de nouvelle table ronde ce mardi à la CTM

Après l’annonce de la non-reconduction de la table ronde sur la vie chère, initialement prévue ce mardi 15 octobre à la Collectivité Territoriale de Martinique, le RPPRAC réaffirme “son intention de poursuivre ses rassemblements contre la "Vie chère".

"Il n’y aura donc pas de nouvelle table ronde ce mardi à la CTM", a fait savoir Serge Letchimy dans une déclaration lundi (14 octobre).

À la fin de la dernière table ronde, une date butoir avait été fixé aux parties pour formuler des propositions. Mais le président du Conseil Exécutif de Martinique indique n’avoir reçu aucune nouvelle proposition pour faire avancer les négociations sur la baisse des prix.

À ce jour, lundi 14 octobre, 20h, je n’ai reçu aucune nouvelle proposition concrète et viable pour faire avancer les négociations sur les deux derniers points restant à la discussion, parmi les 26 points du projet de protocole d’accord. Serge Letchimy, Président du Conseil Exécutif de Martinique

Le RPPRAC confirme "son intention de poursuivre ses rassemblements contre la "Vie chère"

La réaction du Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens ne s’est pas fait attendre.

Les membres du RPPRAC prennent acte de la décision du président de l’exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de ne pas reconduire la table ronde prévue ce mardi 15/10/24 à Plateau Roy. Néanmoins regrette qu’il soit averti par voie de communiqué de presse, ce lundi soir après 20h00. RPPRAC

Dans un communiqué, les membres de l'association rappellent que "malgré [leurs] réticences, 24 points sur 26 ont été actés". Par ailleurs, selon eux, "les deux points restants non négociés avec la Grande Distribution sont le résultat d'un refus collectif du peuple, réuni autour du RPPRAC depuis le 1er septembre, de céder aux revendications des intérêts privés".

De plus, ces derniers soulignent que "la liste des 69 familles de produits n'inclut pas d'éléments essentiels tels que les légumes surgelés, l'alimentation pour bébés, ou les produits d'hygiène" et réaffirment leur volonté "que le différentiel entre les prix TTC de la France hexagonale et ceux de la Martinique doit être compris entre 10 et 15 %".

Les mobilisations devraient donc se poursuivre.

Par conséquent, le RPPRAC informe les acteurs de la Grande Distribution, le Préfet de la Martinique, les parlementaires, les élus de Martinique, ainsi que le Président de la CTM, de son intention de poursuivre ses rassemblements contre la "Vie chère", à la demande du peuple martiniquais.

Une opération escargot à l’initiative de la CGTM est prévue ce mardi (15 octobre).