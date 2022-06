Moment ludique et culturel sur les livres, la lecture et l'écrit pour 70 jeunes aux Trois-Îlets

La 4e édition de l’opération "Les enfanTeen" s’est déroulée samedi 11 juin 2022 aux Trois-Îlets. Les associations "Trésors de mes tiroirs" et "Mélanges Caraïbes", ont invité les enfants à découvrir les livres, la lecture et l’écrit. Une fête, publique et gratuite, qui s’est déroulée dans une ambiance intergénérationelle de partage.

La 4e édition des EnfanTeens a été un succès. 70 jeunes ont suivi différents ateliers de lecture, de jeux, de collage et de découverte proposés gratuitement aux enfants de tous âges en présence d'enseignants,, d'éditeurs, d'auteurs et d'artistes. Des enfants et des adolescents ont également été initiés à la sculpture et à l’art du collage, et aux challenges à partir de quiz et de mots mêlés. Un moment ludique et culturel sur la place du front de mer du bourg des Trois Îlets.

Enfants et ados n'aiment pas lire, encore moins écrire, dit-on parfois. Ce rendez-vous a prouvé le contraire.

