Montagne Pelée : activité sismique faible, un séisme enregistré

Le bilan hebdomadaire de l'activité de la Montagne Pelée pour la période du 25 novembre au 2 décembre a été publié. Les techniciens de l'Observatoire ont enregistré une faible activité sismique sur la période : 1 séisme de type volcano-tectonique de magnitude inférieur à 1 et non localisable

Jean-Claude Samyde •

L'OVSM (Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique) a fait le point hebdomadaire sur l'activité de la Montagne Pelée. Du 25 novembre au 02 décembre 2022 les instruments de surveillance du volcan ont enregistré 1 séisme de type volcano-tectonique de magnitude inférieur à 1 et non localisable.

Le phénomène est identique à ceux des familles bien connues à la Montagne Pelée, localisés à l’intérieur de l’édifice volcanique autour de 0.4 km au-dessus du niveau de la mer soit environ 1 km de profondeur sous la surface du sommet.

Cette sismicité superficielle de type volcano-tectonique est associée à la formation de micro-fractures dans l’édifice volcanique. Aucun de ces séismes n’a été ressenti par la population. Lors des phases de réactivation volcanique de volcans similaires à la Montagne Pelée, des périodes de plus forte activité sismique alternent souvent avec des phases de sismicité plus faible.

Depuis le début de la réactivation du système hydrothermal-magmatique (fin 2018), plusieurs périodes de sismicité nulle ou faible ont été enregistrées par l’OVSM.

Le niveau d’alerte reste JAUNE : vigilance.