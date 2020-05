Mort de Serge Burnet : un meurtre maquillé en incendie

Le corps de Serge Burnet avait été retrouvé calciné dans sa maison le 10 décembre 2019. Il avait en fait été tué d'un coup de ciseaux à la carotide. L'auteur présumé des faits était son ancien employé. Ses parents sont placés sous contrôle judiciaire pour avoir aidé leur fils à camoufler son crime.

Le meurtrier présumé âgé de 19 ans

"Force est de constater qu'après la période de confinement qui a ralenti la progression des opérations de police judiciaire, magistrats et services d'enquête de la Martinique redoublent actuellement leur activité judiciaire, permettant l'élucidation de nombreux dossiers criminels".



Renaud Gaudeul. Procureur de la République. Vendredi 28 mai 2020.

Le 10 décembre 2019 un corps calciné était découvert dans une maison d'habitation à la Trinité. Les investigations ont mis en lumière que la victime était l'occupant de ce domicile. Un horticulteur âgé de 69 ans et père de 7 enfants.Dans un communiqué (Vendredi 29 mai 2020), le procureur de la République, Renaud Gaudeul, précise que plusieurs éléments ont conduit les enquêteurs à explorer rapidement la piste criminelle, dont la disparition du véhicule de la victime, découverte ultérieurement calcinée à Sainte-Marie.Une instruction judiciaire a été ouverte et les investigations réalisées par la section de recherches de Fort-de-France et la brigade de recherches de Trinité ont permis de confirmer la thèse criminelle et d'identifier un principal suspect en la personne d'un jeune homme de 19 ans résidant à Sainte-Marie et ancien employé de la victime.À l'issue de nombreuses et minutieuses investigations, une vaste opération de police judiciaire a permis d'interpeller et de placer en garde à vue plusieurs personnes dont le principal suspect.Celui-ci a reconnu qu'il avait donné la mort à la victime en lui portant un coup de ciseaux à la carotide, avant de mettre le feu au domicile pour effacer toute preuve, puis de prendre la fuite à bord du véhicule de la victime, ultérieurement incendié.Il a été présenté le jeudi 28 mai 2020 à un magistrat instructeur et mis en examen des chefs d'assassinat et de destructions de biens par un moyen dangereux pour les personnes puis placé en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.Les investigations ont également permis de mettre en cause les parents du suspect qui ont été placés en garde-à-vue. Ils sont suspectés d'avoir exercé une pression sur un témoin à qui leur fils s'était confié.La mère est également suspectée d'avoir modifié la scène de crime ou des éléments pour couvrir son fils.Ils ont été présentés au juge d'instruction et placés sous contrôle judiciaire.Le procureur de la République ajoute que :Il appartient maintenant au magistrat instructeur de poursuivre les investigations, notamment de déterminer le mobile de ce meurtre.