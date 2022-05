Mounia, un show de haute couture en faveur des enfants malades

Du Glamour, de l'élégance et du rêve, le vendredi 26 mai 2022 avec l'opération caritative organisée par Mounia. Le rendez-vous était donné au grand port maritime de Fort-de-France, pour un grand défilé de mode. Quelques 400 convives ont répondu présents pour joindre l'utile à l'agréable.

Fabienne Léonce •

Pendant deux heures, Mounia et ses nombreux mannequins ont évolué devant un public conquis à cette cause noble. Des enfants suivis à la MFME, au service pédiatrie, au centre de toutes les attentions de cette soirée réussie. Une belle parenthèse pour quelques uns d'entre eux, invités à participer à une expérience inoubliable.

Des mannequins sublimés...

Des tenues sobres au plus chatoyantes, des bijoux... sur le podium, des modèles ont montré le talent et le savoir faire de stylistes d'ici et de l'hexagone.

un show de haut niveau • ©Fabienne Léonce

Avec sur le podium, quelques têtes d'affiches : Mounia bien entendu mais aussi Floriane Bascou, miss Martinique et Miss Paris, venue spécialement pour l'occasion.

Floriane Bascou, Miss Martinique 2021 et 1ère dauphine de Miss France 2022 • ©Fabienne Léonce

En tant qu'ambassadrice de la Martinique, en tant que Miss... Les valeurs d'une miss, c'est aussi de participer à des événements caritatifs, je me devais d'être présente pour donner du sourire aux enfants, c'est un honneur d'être là . Floriane Bascou, miss Martinique 2021 et 1ère dauphine de miss France 2022

les mannequins ont montré le talent et le savoir faire de stylistes de Martinique et de l'hexagone. • ©Fabienne Léonce

Gertrude Seinin, invitée d'honneur a donné le sens de sa participation à ce défilé

Mounia au cours de sa soirée caritative • ©Fabienne Léonce

J’ai donné comme nom et comme thème à cette manifestation « le regard de l’enfant » parce qu’on y fait pas attention…. Je suis très sensible aux enfants, j’ai un orphelinat en Haïti depuis le tremblement de 2010. Ils ont grandi bien entendu et en ce moment, Je suis la maman de 17 enfants (rires) ». Les dons offerts profiteront aux enfants et aux parents lorsqu’ils viendront pour leurs soins à la MFME. Un lieu de convivialité bienvenu car il s’agit d’améliorer l’accueil des enfants qui souffrent de pathologies chroniques. Mounia

Cette soirée humanitaire a été animée par Gertrude Seinin (invitée d'honneur) et par Kolo Barst.

Le show a duré deux heures.

extrait défilé Mounia • ©Fabienne Léonce