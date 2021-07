Naturalisation: 67 nouveaux dans la communauté des citoyens français

Une cérémonie protocolaire, la première de l’année, pleine d’émotion et des applaudissements à chaque remise des documents signifiant l’entrée dans la république française. Le cérémonial est réglé, les nouveaux entrants ont eu droit à un petit discours de bienvenue de la part de la sous-préfète à la relance auprès des préfets de Guadeloupe et de Martinique, Odile Nacibide.

Après une Marseillaise chantée en chœur, la sous-préfète a rappelé les devoirs exigés par la communauté française en remettant à chaque nouvel entrant une lettre d’accueil dans la citoyenneté française et un livret d’informations.

Devenir Français représente beaucoup pour ces 47 originaires de la Caraïbe tout comme les 7 venant d’Afrique, 4 de la zone Amérique, 5 Européens et 3 du Moyen-Orient

Cela va me permettre de voter, pourquoi pas d’investir et de pouvoir voyager plus librement.

Ma fille est née en Martinique, la plus grande est arrivée à l’âge de 12 ans, mon mari a déjà obtenu la nationalité française et je suis la dernière de la famille à obtenir cette nationalité donc c’est du pur bonheur.

C’est un sentiment que je ne peux même pas décrire. C’est une grande joie, un honneur, du bonheur.

Merci à la France de m’accueillir même si je ne pourrai jamais oublier mes origines.

En fait j’ai l’impression que les valeurs et forces de mon pays d’origine renforcent mon potentiel en tant que française et en fait, je me sens plus riche de valeurs et de socles partagés entre la République dominicaine et la France.

Felicia, originaire de république dominicaine