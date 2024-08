Navigation côtière : bien vérifier son équipement avant de prendre la mer

Les balades en mer sont courantes durant la période estivale chez les amateurs occasionnels. Mais avant de se livrer à la navigation côtière, il est indispensable d’effectuer une check-list, afin que votre sortie ne vire au cauchemar en cas de difficulté.

Car le littoral est un espace réglementé, même en vacances. Il faut par conséquent respecter les règles de sécurité, en se renseignant d’abord sur les prévisions météo locales. Le vent et les conditions de navigation peuvent évoluer rapidement surtout aux Antilles, actuellement en pleine saison cyclonique.

Le bilan 2023 du CROSSAG (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Antilles-Guyane) s’élève à plus de 1600 interventions pour aider des personnes sur l’eau.

La zone de responsabilité du CROSSAG couvre les îles entre Anguilla et Sainte-Lucie, puis la Guyane et s’étend jusqu’au milieu de l’Océan Atlantique, ce qui conduit à une grande diversité d’opérations et à une collaboration quotidienne avec les partenaires internationaux. En 2023, 1682 interventions ont été réalisées en zone Antilles, permettant de secourir ou d’assister 1131 personnes.

Qu’il s’agisse d’un bateau à voile ou à moteur, "partez toujours avec le plein de carburant", en adaptant votre navigation à l'autonomie du propulseur et prenez une marge de sécurité.

Pour appeler les secours au large, la VHF est toujours préférable au téléphone portable, car "elle permet une localisation rapide par les secours".

Premier support de la solidarité des gens de mer, la radio VHF marine fixe ou portable reste le moyen incontournable pour assurer sa sécurité à bord. D’une portée supérieure au GSM en zone côtière, la radio VHF permet en cas de détresse en mer, de diffuser l’information à tous les navires sur zone (plaisanciers ou professionnels), de converser avec le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) et avec les moyens de sauvetage nautique ou aérien en approche finale, de prendre connaissance d’une demande d’assistance d’un autre navigateur qui peut être très proche et de communiquer avec les autres bateaux, de recevoir les bulletins météo à intervalle régulier et en particulier les bulletins météo spéciaux élaborés par Météo France, en cas d’aggravation de la situation.