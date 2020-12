Noël est aussi une fête de partage pour les personnes seules

Brigitte Brault •

Echanges et partages au foyer rural de la Chopotte sur la commune du François autour d'un repas traditionnel, ignames, pois d'angole et ragoût de cochon, comme au bon vieux temps. Le temps des souvenirs et des danses d'hier et d'aujourd'hui.

En ces temps de pandémie, les anciens ont eu du plaisir à se retrouver ensemble en respectant les gestes sanitaires.

Si Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth au moment du solstice d'hiver, cette fête est aussi un moment privilégié pour les personnes isolées ou en foyer.

(Re)voir le reportage de Franck Edmond Mariette et de François Marlin.