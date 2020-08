De nombreuses personnalités rendent hommage à Jean-Claude William

Homme à multiples casquettes, Jean-Claude William a côtoyé des avocats, des enseignants, des politiques, des journalistes. Certains ont réagi suite à son décès lundi 17 août 2020.

Peggy Pinel-Fereol •

Des hommages d'ancien collègues, amis ou connaissances

Justin Daniel, professeur de Sciences Politique à l’Université des Antilles

Charles Chammas, professeur d’histoire-géographie au lycée de Bellevue

Nous avons appris avec tristesse le décès de Jean-Claude William, professeur de Droit et Science Politique, ce lundi 17 Août 2020. Cet érudit discret ,toujours prêt à partager son savoir et sa clairvoyance, nous manquera autant que ses conseils et son amitié franche. A sa famille et ses proches , j’adresse mes plus sincères condoléances. Serge Letchimy

Dès l'annonce de son décès lundi 17 août 2020, les réactions ont été nombreuses. Il faut dire qu'en plus d'être professeur émérite à l’Université des Antilles, Jean-Claude William était également un ancien avocat, professeur de droit et ancien doyen de la faculté.Le professeur de Sciences politiques à l’Université des Antilles, Justin Daniel a longuement travaillé à ses côtés notamment au CRPLC, le Centre de Recherches des Pouvoirs Locaux de la Caraïbe. Il retient de Jean Claude William, non seulement un brillant intellectuel, mais un guide, un référent.Charles Chammas, professeur d’histoire-géographie au lycée de Bellevue l'a également côtoyé. Il avait pour habitude d’échanger avec lui, d’évoquer la marche du monde et des sujets d’actualité comme le mouvement des activistes que nous connaissons en ce moment.Passionné de politique Jean Claude William fut aussi membre du Parti Progressiste Martiniquais de 2000 à 2014. Le député Serge Letchimy de Martinique a réagi par le biais d'un communiqué et sur ses réseaux sociaux.Le maire de Fort-de-France Didier Laguerre lui a également rendu hommage.De son côté Marcellin Nadeau, maire du Prêcheur, a rappelé sa passion pour la chose politique et sa volonté de partage.Expert en sciences politiques, Jean Claude William a été également pendant longtemps consultant politique à Martinique la 1ere.Il s’est éteint hier soir (lundi 17 août 2020) à 77 ans.