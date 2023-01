Non-lieu chlrodécone : "soigner, dépister, travailler sur la santé et les conséquences économiques" déclare Jean-François Carenco aux planteurs de banane

C'est sans doute le dernier jour de visite le plus délicat de Jean-François Carenco. Ce samedi matin (14 janvier 2023), sur les exploitations agricoles à Saint-Joseph, le locataire de la rue Oudinot a du être encore plus à l'écoute des acteurs du monde rural déçus par le non-lieu prononcé par la justice dans le dossier judiciaire sur le Chlordécone.

Pour le ministre, "il faut soigner, dépister, travailler sur la santé et les conséquences économiques du sujet, travailler aussi sur la recherche. La réparation par l'action est le meilleur des remèdes".

Sensibles aux déclarations du ministre, les planteurs de banane, regroupés au sein de Banamart affirment cultiver une banane sans pesticides. Pour eux leur production est vertueuse et répond aux normes européennes imposées.

Ils souhaitent avant tout que le gouvernement impose les mêmes règles à tous les producteurs qui alimentent le marché européen.





Nous sommes bio, nous n'utilisons plus de pesticides, plus d'insecticides, c'est fini , la concurrence latino américaine c'est 100 kilos de pesticides par an et par hectare et nous nous sommes à peu près 800 g...