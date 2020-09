Nord Caraïbes : La Poste suspend la distribution du courrier après l'agression d'un facteur

Il n'y a pas eu de distribution de courrier ce mercredi 23 septembre 2020 dans les communes du nord Caraibes. La Poste a suspendu la distribution pour la journée, après l’agression d’un facteur par un usager. Des poursuites judiciaires seront engagées.

Jean-Claude Samyde •

Un facteur a été agressé ce mercredi 23 septembre 2020 au cours de sa tournée entre Saint-Pierre et le Morne-Rouge.



Les circonstances de cette agression ne sont pas encore connues, la direction de la Poste a pris la décision de suspendre la distribution des courriers et colis toute cette journée du 23 septembre sur les communes suivantes :

Le Prêcheur, Saint-Pierre, le Morne-Rouge, Fonds Saint-Denis, le Carbet, le Morne-Vert.



Dans un communique, la direction de la Poste condamne les incivilités ou agression à l’encontre de son personnel et rappelle que les citoyens impliqués feront sans délai l’objet de poursuites judiciaires.



Dans le mème document, la Poste remercie ses clients pour leur soutien durant cette journée et leur présente ses excuses pour la gêne occasionnée.